Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub von Bierflaschen

Mainz-Altstadt (ots)

Freitag, 29.03.2019, 23:45 Uhr

Am Freitagabend hält sich eine dreiköpfige Personengruppe in der Holzstraße auf und führt einen Bierkasten mit sich. Eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe spricht die Gruppe zunächst auf das Bier an. Anschließend bedroht eine Person aus der vier- bis fünfköpfigen Personengruppe die Geschädigten, um Bier zu erhalten. Es entwickelt sich ein Wortgefecht, in dessen Folge eine Person aus der dreiköpfigen Gruppe zu Boden gestoßen wird. Daraufhin entwendet die Tätergruppe Bierflaschen aus der Kiste und entfernt sich Richtung Fischtorplatz. Es werden Fahndungsmaßnahmen durchgeführt, welche negativ verlaufen. Die Täter sollen männlich und im Alter von circa 16 bis 18 Jahren gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

