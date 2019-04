Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradkontrollen auf dem Schulweg

Mainz-Zahlbach (ots)

Freitag, 29.03.2019, 07:00 bis 08:00 Uhr

Am Freitagmorgen werden im Bereich Milchpfad / Am Wildgraben Verkehrskontrollen hinsichtlich der Schulwegsicherheit durchgeführt. Während der Kontrollmaßnahmen wird die Örtlichkeit von circa 90 Fahrradfahrern passiert. Es werden insgesamt 12 Verwarnungen ausgesprochen, da das Gehör der Radfahrer durch das Tragen von Kopfhörern beeinträchtigt war. Weiterhin wurden verkehrserzieherische Gespräche im unteren zweistelligen Bereich geführt, da Fahrradhelme lediglich am Lenker hängend mitgeführt wurden.

