Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Neun Pkw aufgebrochen

Mayen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 23.04.2019 wurden in der Zeit zwischen 23.05 und 00:50 Uhr im Gewerbegebiet zwischen Kottenheim und Mayen auf dem Gelände eines Autohauses insgesamt neun Pkw aufgebrochen. An den Fahrzeugen wurden die Scheiben eingeschlagen und die Lenkräder mit Airbags ausgebaut und entwendet, in einem Fall auch die Instrumententafel. Der Sach- und Stehlgutschaden an den Pkw wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet daher um Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen, die im fraglichen Zeitpunkt, bzw. kurz vor oder nach den angegebenen Zeiten, gemacht wurden. Die Hinweise nimmt die Polizei Mayen unter der Rufnummer 02651/801-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Mayen

Klaus Schäfer, Tel. 02651/801-350 oder 02651-801-0





