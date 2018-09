POL-PDMT: Kennzeichen an Roller entwendet

Bad Ems (ots) - Bad Ems, Koblenzer Straße - In der Nacht zum 09.09.2018 schraubten unbekannte Täter das Versicherungskennzeichen an einem Roller ab. Das Zweirad war während der Tat an einem Reihenhaus in Höhe der Einmündung Carl-Heyer-Straße abgestellt. Die Polizei in Bad Ems erbittet Hinweise unter Tel. 02603-9700.

