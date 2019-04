Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressebericht Freitag, 26.04.2019, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 28.04.2019, 10:00 Uhr

Cochem (ots)

Gefährliches Manöver an der BAB Ausfahrt Kaisersesch Am Samstag, 27.04.2018, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein schwarzer Ford die Autobahnabfahrt Kaisersesch aus Richtung Fahrtrichtung Trier. An der Einmündung zur L 52 hielt der Fahrer an und fuhr aus unbekannter Ursache rückwärts. Dabei überfuhr er einige Leitpfosten. Der Fahrer stieg aus, räumte die Leitpfosten zur Seite und begutachtete sein Fahrzeug. Anschließend setzte er sich in seinen PKW, wendete und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in die BAB-Ausfahrt. Ein entgegenkommender PKW erkannte das riskante Manöver und bremste rechtzeitig. Der Ford-Fahrer drehte sein Fahrzeug erneut und fuhr dann auf der L 52 Richtung Kaisersesch davon. Das unfallflüchtige Fahrzeug konnte in Moselkern durch eine Streife der Polizei Koblenz angehalten und kontrolliert werden, die Ermittlungen zum gefährlichen Fehlverhalten dauern an.

Zu schnell bei Regen Nichtangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalles am Samstag, 27.04.2019, gegen 22:50 Uhr, auf der L 98 in Höhe Kaisersesch gewesen sein. Dem 21-jährigen Fahrzeugführer brach das Heck seines Fahrzeuges aus und er kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand insgesamt ein Schaden von ca. 4500 Euro, verletzt wurde niemand.

Mit besten Grüßen Heiko Steuer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671 9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell