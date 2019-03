Polizei Düren

POL-DN: Autos bei Einbruch gestohlen

Düren (ots)

Vermutlich waren bei einem Einbruch in ein Gebäude in Merken mehrere Täter am Werk, denn zwei Pkw wurden dort in der Nacht zu Mittwoch gestohlen.

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein als Seniorentreff genutztes Gebäude an der Paulstraße ein. Hierzu begaben sie sich zunächst über einen Zaun auf das Grundstück und versuchten, durch eine Kellertür in das Objekt zu gelangen. Dieses Vorhaben scheiterte ebenso wie der Versuch, ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich gelang ihnen der Zutritt zum Haus durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür. Auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei fielen den Tätern die Schlüssel zweier vor dem Gebäude geparkter Fahrzeuge in die Hände.

Beide Pkw wurden anschließend gestohlen; die Einbrecher flüchteten mit ihnen in unbekannte Richtung. Gesucht werden nun Hinweise auf die Täter und den Verbleib der Autos. Hierbei handelt es sich um einen grauen Toyota mit dem Kennzeichen DN-G1160 sowie einen blauen Renault mit dem Kennzeichen DN-MM627.

Die Leitstelle der Polizei Düren ist unter der Nummer 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

