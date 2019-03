Polizei Düren

POL-DN: 13-jähriger Fußgänger nach Unfall mit Bus leicht verletzt

Düren (ots)

Am Kaiserplatz lief gestern Mittag ein Junge vor einen anfahrenden Bus. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Um 13:00 Uhr fuhr ein Linienbus aus Richtung Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Markt über den Kaiserplatz. Als er in Schrittgeschwindigkeit an einem anderen Bus vorbeifuhr, der an einer Haltestelle stand, sei plötzlich ein Junge auf die Fahrbahn getreten. Der 13-Jährige aus Düren wollte die Fahrbahn von rechts nach links überqueren und hatte den herannahenden Bus nicht gesehen. Der 61-jährige Busfahrer aus Langerwehe bremste, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Junge viel zu Boden und wurde leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung brachte ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell