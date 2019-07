Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290719-712: 55-Jähriger überschlug sich mit PKW

Nümbrecht (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagabend (28. Juli) ein 55-jähriger Autofahrer zugezogen, als er mit seinem Wagen von der Wirtenbacher Straße (L 38) abkam und sich überschlug. Gegen 18.35 Uhr hatte der Nümbrechter im Anschluss an eine Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren; dieses kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Wiesengelände. Dabei hatte der Fahrer noch Glück, dass der Wagen nicht vor am Straßenrand stehende Bäume prallte. Der 55-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

