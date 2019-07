Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Feuerwehren geben Tipps zur Sommerhitze: Ältere und Kinder gefährdet

Kiel (ots)

Die aktuellen Temperaturen um 35 Grad sind in Schleswig-Holstein nicht alltäglich und bergen eine hohe Belastung für Mensch und Tier. Daher gilt: Passen Sie auf sich und Ihre Umwelt auf! Die Feuerwehren geben Tipps zu den größten Gefahren bei Hitze.

- Besonders gefährdet durch die heißen Tage sind ältere Menschen und Kinder: Achten Sie auf Ihre Mitmenschen, die nicht selbst für sich sorgen können! - Lassen Sie weder Menschen noch Tiere in abgestellten Fahrzeugen eingeschlossen - auch nicht "für kurze Zeit"! - Die tägliche Trinkmenge sollte bei gesunden Menschen mindestens drei Liter betragen. Feuerwehrkräfte im Atemschutzeinsatz sollten mindestens eineinhalb weitere Liter trinken. - Vermeiden Sie möglichst pralle Sonne; verlegen Sie Aktivitäten im Freien auf die frühen Morgen- oder späten Abendstunden. - Grillen Sie in der Natur nur auf dafür ausgewiesenen Plätzen. Respek-tieren Sie Verbote (zum Beispiel in Waldbrand gefährdeten Gebieten) und werfen Sie keine brennenden Zigaretten weg. Glühende Grillkohle nach Gebrauch unbedingt mit reichlich Wasser ablöschen - auch im heimischen Grill im Garen! - Achten Sie bei Aktivitäten im Freien auf die Witterung. Informationen kön-nen hier auch Warn-Apps für Mobiltelefone bieten. - Melden Sie Brände sofort unter der europaweiten Notrufnummer 112.

