Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300719-716: 12-jähriger E-Bikefahrer schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto hat sich am Montag (29. Juli) ein 12-Jähriger aus Gummersbach schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge war mit einem E-Bike auf der Kapellenstraße unterwegs und laut Zeugenaussagen offenbar durch den Blick auf den Tacho so abgelenkt, dass er zu spät bemerkte, dass er nach links auf die Gegenspur geriet. Dort prallte er mit dem Auto eines 41-jährigen Gummersbachers zusammen, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach einer Behandlung durch einen Notarzt musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

