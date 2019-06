Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbrüche Norden - Amboss entwendet Marienhafe - Einbruch in Gemeindehaus Marienhafe - PKW-Aufbruch Greetsiel - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Norden - Einbrüche: Die rückwärtige Tür zu einem Bürogebäude brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag, 23.06.2019, in Norden, Am Markt, auf. Die Täter gelangten durch die Tür in das Gebäude und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Dazu wurden von ihnen weitere Türen gewaltsam geöffnet. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt. Einen weiteren Einbruch gab es in der gleichen Nacht in der Westermarscher Straße. Hier wurde die Scheibe einer Seitentür eingeschlagen, durch die die Täter in ein zur Zeit leerstehendes Gebäude gelangten. Diebesgut wurde jedoch nicht erlangt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Amboss entwendet: Unbekannte Täter entwendeten in zurückliegender Zeit, der genaue Zeitraum kann nicht eingegrenzt werden, in Norden einen Amboss. Die Tatörtlichkeit ist der Garten eines Zweifamillienhauses in der Tunnelstraße. Der Amboss wiegt ca. 300 bis 400 Kg. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Marienhafe - Einbruch in Gemeindehaus: In der Nacht zu Sonntag, 23.06.2019, drangen unbekannte Täter in das Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirche in Mairenhafe, Am Markt, ein. Die Täter hatten offenbar zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Als ihnen dies misslang, schlugen sie die Scheibe ein und gelangten dadurch in das Gebäude. Hier wurden die Räume und Schränke nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Marienhafe - PKW-Aufbruch: Zwischen Samstag, 22.06.2019, 22.00 Uhr, und Sonntag, 23.06.2019, 11.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in einen PKW Mercedes und durchsuchten diesen. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in Marienhafe in der Burgstraße und war mit Altkleidern beladen. Die Täter hatten offenbar zunächst versucht mittels Manipulation an den Schlössern der Fahrer- und Beifahrertür das Fahrzeug zu öffnen. Als diese nicht gelang, schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein. Der PKW wurde von den Tätern durchsucht, aber offenbar nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Greetsiel - Unfallzeugen gesucht: Zeugen sucht die Norder Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 23.06.2019, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:50 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz an der Hauener Hooge in Greetsiel zugetragen hat. Dort wurde ein geparktes weißes Audi S5 Cabrio mit MI-Kennzeichen vermutlich beim Rangieren durch einen anderen Pkw im vorderen rechten Fahrzeugbereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dieser Straftat geben kann, wende sich bitte an die Polizei Norden, 04931-9210.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell