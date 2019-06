Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Drogen verkauft

Am Samstag wurde gegen 20:50 Uhr in der Straße Am Tiergarten ein 24-jähriger Auricher kontrolliert, der aus seinem Auto heraus Drogen verkaufte. Es wurde ein Karton mit 50 Tabletten, deren genaue Substanz noch ermittelt werden muss, beschlagnahmt, auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Südbrookmerland - Körperverletzungen

Am Sonntagmorgen kam es zunächst gegen 00:50 Uhr bei einer Diskothek an der Moorhuser Dorfstraße zu einer Körperverletzung. Eine 21-jährige Frau aus Marienhafe, die einen Streit schlichten wollte, wurde hierbei durch einen 24-jährigen Großheider zur Seite geschubst, sodass sie sich leichte Verletzungen am Ellenbogen und am Rücken zuzog. Zu weiteren Körperverletzungen kam es dann bei einer Diskothek in Georgsheil. Zunächst boxte gegen 01:00 Uhr, nach einem vorangegangenen Streit, ein 19-jähriger Emder einer 19-jährigen Frau aus Emden in die Nieren. Anschließend kam es gegen 01:45 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung, als zwei Auricherinnen, 18 und 20 Jahre alt, gemeinsam eine 19-jährige Emderin schlugen, die dadurch Schürfwunden an den Oberarmen erlitt. Diese revanchierte sich anschließend mittels eines Faustschlages.

Südbrookmerland/Bedekaspel - Versuchter Kiosk-Einbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein bislang unbekannter Täter die Tür zum Kiosk beim neuen Touristikgebäude aufzuhebeln. Dieses misslang und der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfall mit verletzter Person

Am Samstag fuhr gegen 10:35 Uhr auf der Esenser Straße ein 57-jähriger Mann aus Neuss mit seinem VW Touran auf den verkehrsbedingt wartenden Renault einer 50-jährien Frau aus Ihlow auf. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000,- Euro.

Südbrookmerland/Bedekaspel - Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr ein Opel Mokka mittig der Heckschürze beschädigt, der auf dem Parkplatz 1 des Großen Meeres abgestellt war. Hinweise auf einen Unfallverursacher bitte an die Polizei Aurich unter 40941-606215.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Außenbordmotor entwendet

In der Zeit vom 11.06. bis zum 22.06. wurde in Norden, Hansweg, von einem Anglerboot ein Außenbordmotor entwendet. Der Wert des Motors beträgt ungefähr 500 Euro. Da vom Täter bzw. den Tätern noch nichts bekannt ist, wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Norden - Auseinandersetzung mit Folgen Zwei 18-jährige gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:25 Uhr in einer Wohnung im Stadtgebiet Norden verbal in Streit. Der Konflikt eskalierte, es folgten gegenseitige Beleidigungen, letztendlich flogen die Fäuste. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und werden sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Sonstiges

Ruhestörungen, Ruhestörungen, Ruhestörungen ... Das Wetter wird besser... und die Zahl der gemeldeten Ruhestörungen nimmt automatisch wieder zu. So war es auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Es wurde gefeiert, geredet, gegrillt, getrunken und Musik gemacht. An diversen Orten tauchten deswegen Streifenwagen bei den Verursachern auf. In den meisten Fällen zeigten sich diese jedoch einsichtig und regelten die Lautstärke herunter. Oft wird einfach nicht daran gedacht, dass viele Menschen ihre Nachtruhe benötigen, weil sie arbeiten müssen ... oder noch ganz klein sind und sich groß schlafen.

Verkehrsgeschehen

Neßmersiel - Bus platzt Hydraulikleitung und blockiert Straße

In Neßmersiel kam es am Samstag zwischen 17:25 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Der Fahrer eines Reisebusses wollte unter Nutzung einer Bushaltebucht den Bus rangieren. Dabei platzte eine Hydraulikölleitung, die ein weiteres Bewegen/ Fahren des Busses unmöglich machte. Da der Bus zum Zeitpunkt des Vorfalls mit der Fahrzeugfront mehr oder weniger komplett die Landesstraße 5 (Störtebeker Straße) versperrte, musste der Verkehr während der Arbeiten an der Gefahrenstelle durch das Ortsinnere umgeleitet werden.

Norden - Unfallflucht geklärt

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Samstag gegen 14:37 Uhr den Fahrer eines VW Golf, der beim Rückwärtsfahren einen geparkten VW Golf anfuhr. Der Vorfall ereignete sich in der Gartenstraße in Norden. Nach dem Anstoß an dem PKW setzte der Verursacher die Fahrt fort. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Da die Zeugen sich die Kennzeichen notierten, sind die Ermittlungen in diesem Fall nicht so aufwendig.

Norden - "Doppeltes" Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Kontrolle eines Mercedes am Samstag gegen 15:55 Uhr auf der Bundesstraße in Norden legte ein sich in Deutschland aufhaltender, ausländischer Fahrzeugführer einen nach bisherigem Erkenntnisstand gefälschten Führerschein vor. Die Fahrt war damit an der Kontrollstelle beendet. Im Rahmen der Überprüfung wurde dann festgestellt, dass ein Landsmann des Fahrers, der keine Fahrerlaubnis besitzt, auch ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug geführt hatte. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Norddeich - Unfallbeteiligter Fahrradfahrer wird aggressiv

Am Samstag, gegen 16.50 Uhr, ereignete sich an der Norddeicher Straße in Norddeich ein Unfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers. Ein 39-jähriger PKW-Fahrer wollte an den Fahrbahnrand fahren. Ein in gleicher Richtung dahinterfahrender 24-jähriger Fahrradfahrer musste stark abbremsen. Er kam gegen den Bordstein und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht und geriet derart in Rage, dass er den Autofahrer mit einem Messer bedrohte. Die zeitnah eintreffenden Polizeibeamten konnten eine weitere Eskalation verhindern. Nach der Sachverhaltsaufnahme wollte der beteiligte PKW- Fahrer dann wieder auf die Fahrbahn einfahren. Dabei hatte erneut Pech und übersah einen sich nähernden PKW, mit dem er dann auch noch zusammenstieß. Danach war sein Fahrzeug nicht mehr fahrfähig.

Greetsiel - Unfallflüchtige ermittelt

Auf dem Parkplatz eines Restaurants in Greetsiel kam es am Samstagabend gegen 21.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeugführerin war rückwärts aus einer Parklücke gefahren und übersah einen weiteren PKW, der dort geparkt war. Es kam zu einem Zusammenstoß, der ungefähr 500 Euro Sachschaden zur Folge hatte. Die Fahrzeugführerin verließ die Unfallstelle, konnte aber später aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden.

Altkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Horsten -Wechselseitige Körperverletzung-

Am Sonntagmorgen kam es gegen 02:40 Uhr vor dem Festzelt des Schützenfestes in Horsten zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei männlichen Kontrahenten. Dabei wurde ein 33-jähriger Mann aus Friedeburg leicht verletzt. Noch bevor die Polizei vor Ort eingetroffen war, hatte sich der Widersacher vom Ereignisort entfernt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Esens/Neuharlingersiel - Verkehrsunfall mit Umweltschaden

Glück im Unglück hatte am Samstag gegen 10:00 Uhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer eines landwirtschaftlichen Sattelzuggespannes. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer auf der Hartwarder Straße im Kurvenausgang nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Straße zu lenken, kippte das Gespann in den rechten Straßengraben. Durch den Aufprall wurde der mitgeführte Anhänger, in welchem sich mehrere 1000 Liter Gülle befanden, beschädigt, so dass ein Großteil der Ladung in den Graben und ein angrenzendes Feld austrat. Der Fahrer bleib glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Hartwarder Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei Wittmund und der Feuerwehr Esens waren auch die Straßenmeisterei Wittmund und die Untere Wasserbehörde des Landkreises Wittmund im Einsatz.

Schortens/Wittmund -Gefährdung des Straßenverkehrs-

Gleich mehrere Verkehrsverstöße beging ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Brake am Samstagmorgen. Zunächst fuhr er als sogenannter Geisterfahrer entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf die Kraftfahrstraße B210 im Bereich der Abfahrt Sande auf. Nur durch starkes Abbremsen konnte ein entgegenkommender PKW-Fahrer einen Zusammenstoß verhindern. Als der Braker dann sein Fehlverhalten bemerkte, wendete er und fuhr in Richtung Wittmund weiter. Dort angekommen, überfuhr er im Bereich der Jeverstraße eine Rot zeigende Ampel, bis er schlussendlich durch Beamte des PK Wittmund angehalten und kontrolliert werden konnte. Der Fahrer muss sich nun wegen seiner Verstöße strafrechtlich verantworten.

Ochtersum -Verkehrsunfallflucht-

Am Sonntagmorgen, gegen 06:20 Uhr, wurde der Polizei in Wittmund ein verunfallter PKW im Bereich der Esenser Straße in Ostochtersum mitgeteilt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie ein Peugeot Cabrio aus dem Landkreis Wittmund seitlich im Graben liegend vorfinden. Der Fahrer hatte sich jedoch bereits von der Unfallstelle entfernt, sodass ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet werden musste. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund unter 04462/9110 in Verbindung zu setzen.

