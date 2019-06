Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus; Wittmund - Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt; Esens - Unfallflucht auf Parkplatz; Blomberg - Unaufmerksamer Radfahrer mit Auto zusammengestoßen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Dienstag in ein Wohngebäude an der Friedeburger Straße in Friedeburg-Etzel eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 9:15 Uhr und 13:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Sie entwendeten einen Tresor mit Inhalt und Schmuck. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 62 Jahre alte Frau aus Aurich ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Wittmund leicht verletzt worden. Sie fuhr gegen 7:15 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Negenbarger Straße und setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Citroen C4 an. Der 70 Jahre alte Citroen-Fahrer wollte jedoch nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß.

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein weißer Fiat Panda ist in der Nacht zu Sonntag auf einem Parkplatz in Esens beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen am hinteren Stoßfänger. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Sonntag, 1:45 Uhr, auf dem Parkplatz am Haltepunkt der Nordwestbahn. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04971 92718110.

Blomberg - Unaufmerksamer Radfahrer mit Auto zusammengestoßen

Ein 19 Jahre alter Radfahrer aus Blomberg ist am Donnerstag in Blomberg frontal mit einem VW Golf Plus zusammengestoßen, weil er von seinem Smartphone abgelenkt war. Der 19-Jährige fuhr gegen 16:45 Uhr auf der Straße Schwarzer Weg und hatte seinen Blick dabei unentwegt auf das Smartphone in seiner Hand gerichtet. Eine 51 Jahre alte Frau aus Blomberg kam dem Fahrradfahrer mit ihrem VW Golf Plus entgegen. Sie erkannte, dass der 19-Jährige unaufmerksam war, bremste ab und hupte. Der Radfahrer erkannte die Situation nicht, fuhr in diesem Moment auf der Mitte der Straße und stieß frontal mit dem Auto zusammen. Der 19-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert, die Vorderradgabel des Fahrrads zerbrach. Er wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell