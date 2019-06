Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor/Leer - Auto beschädigt und geflüchtet; Südbrookmerland - 14-jähriger Radfahrer leicht verletzt; Südbrookmerland - 16-jähriger Radfahrer leicht verletzt; Aurich - Radfahrer angefahren

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor/Leer - Auto beschädigt und geflüchtet

Ein schwarzer Audi A4 ist bereits am Mittwoch, 12.06.2019, an der Beifahrerseite beschädigt worden. Der Wagen war im Tatzeitraum, zwischen 8:35 Uhr und 16:30 Uhr, auf einem Parkplatz am Ostersteeg in Leer und auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in Wiesmoor abgestellt. Vermutlich touchierte ein unbekannter Autofahrer den Audi A4 beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04944 9169110.

Südbrookmerland - 14-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Ein 14 Jahre alter Radfahrer aus Südbrookmerland ist am Dienstag in Südbrookmerland mit einem Auto zusammengestoßen. Der 56-jährige Fahrer eines Hyundai Matrix aus Südbrookmerland fuhr gegen 13:10 Uhr auf dem Ganterweg und wollte nach links in den Ritzweg fahren. Dabei übersah er offenbar den 14-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Ritzweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Südbrookmerland - 16-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer und einem Mazda 5 ist es am Mittwochabend in Südbrookmerland gekommen. Die 37-jährige Mazda-Fahrerin aus Südbrookmerland fuhr gegen 17:20 Uhr auf der Ringstraße, als ein 16-jähriger Radfahrer aus Südbrookmerland unvermittelt die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Aurich - Radfahrer angefahren

Ein Radfahrer ist am Freitag gegen 7:40 Uhr auf der Julianenburger Straße, Einmündung Thedaweg, in Aurich angefahren worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr auf dem Thedaweg und wollte in die Julianenburger Straße einbiegen. Er übersah offenbar den Radfahrer, der in dem Moment die Einmündung querte. Es kam zum Zusammenstoß. Nach kurzer Rücksprache mit dem Radfahrer setzte der Autofahrer seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Der Verursacher fuhr möglicherweise einen schwarzen Mercedes. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

