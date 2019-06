Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Riepe - Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser; Riepe - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Riepe - Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

In mehrere Wohnhäuser in Riepe haben Unbekannte zwischen Sonntag und Mittwoch versucht einzubrechen. An der Rebhuhnstraße versuchten unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu drei Wohnhäusern zu verschaffen. Es blieb jeweils beim Versuch. Auch in ein Einfamilienhaus an der Friesenstraße versuchten Unbekannte einzubrechen. Nach bisherigem Erkenntnisstand klingelten sie in der Nacht zu Mittwoch zunächst an der Haustür und versuchten dann, die Terrassentür aufzuhebeln. Sie wurden jedoch von der Hausbewohnerin gestört und flüchteten. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Riepe - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag in Riepe einen Radfahrer angefahren und ist anschließend geflüchtet. Gegen 1:45 Uhr überquerte der Radfahrer die Friesenstraße, etwa in Höhe der Kirche, als er von dem aus Aurich kommenden Auto angefahren wurde. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Verletzten. Er gab an, die Polizei rufen zu wollen, fuhr jedoch davon. Möglicherweise fuhr er einen schwarzen oder grauen VW Kleinwagen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

