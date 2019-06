Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Einbruch in Wohnhaus; Marienhafe - Einbruch in Restaurant; Norden - Radfahrer leicht verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Einbruch in Wohnhaus

Auf Norderney ist in ein Mehrfamilienhaus an der Straße "An der Mühle" eingebrochen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 03.06.2019, 10 Uhr, und Dienstag, 18.06.2019, 10 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Dachboden des Wohnhauses und entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand zwei Barhocker. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04932 92980.

Marienhafe - Einbruch in Restaurant

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in ein Restaurant an der Rosenstraße in Marienhafe eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen Montag, 23:30 Uhr, und Dienstag, 11:05 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Gebäudeinneren öffneten sie gewaltsam die Registrierkasse und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer leicht verletzt

Eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin aus Norden hat am Dienstag in Norden einen Radfahrer übersehen. Sie fuhr gegen 11:10 Uhr auf der Schulstraße. In Höhe einer Schule übersah die Fahrerin des VW Polo offenbar den 65-jährigen Radfahrer aus Norden, der am rechten Straßenrand wartete. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

