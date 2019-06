Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Aurich/Norden - 46 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft

Aurich/Norden (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Norden - 46 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft

Ein 46 Jahre alter Mann ist am Dienstag, 18.06.2019, aufgrund eines nach Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich vom Amtsgericht Norden erlassenen Haftbefehls von Beamten der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund festgenommen worden. Er steht im Verdacht, sich in insgesamt fünf Fällen mit sexueller Motivation minderjährigen Jungen genähert zu haben. Hierzu zählen auch zwei Vorfälle im Bereich Marienhafe.

Der Mann wurde am Dienstag in Aurich durch Beamte des Zentralen Kriminaldienstes festgenommen. Nach Festnahme erfolgte die Haftvorführung vor dem Haftrichter in Norden. Der Mann wurde anschließend der JVA Oldenburg zugeführt.



