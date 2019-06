Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Georgsheil - Autofahrer erfasst Radfahrerin und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Dienstagabend in Georgsheil mit einer Radfahrerin zusammengestoßen und anschließend geflüchtet. Die Radfahrerin fuhr gegen 21:30 Uhr auf dem Fahrradweg an der Emder Straße in Richtung Emden. In Höhe des Pendlerparkplatzes / Erster Meedeweg, wollte der Autofahrer auf den Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er offenbar die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Verursacher fuhr weiter über den Parkplatz zurück auf die Emder Straße und flüchtete sehr schnell fahrend in Richtung Emden. Bei dem Auto handelte es sich möglicherweise um einen weißen VW Golf oder Polo mit Norder Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

