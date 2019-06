Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Opel Agila ist am Sonntag im Stadtgebiet Norden beschädigt worden. Der Wagen war im Tatzeitraum, von 9 Uhr bis 11 Uhr, auf verschiedenen Parkplätzen im Stadtzentrum abgestellt. Das Auto wurde hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Opel Agila stand im Tatzeitraum an der Straße am Markt, auf dem Parkplatz eines Supermarktes und auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Osterstraße. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

