Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Unbeaufsichtigte Wertsachen gestohlen

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Osteel - Unbeaufsichtigte Wertsachen gestohlen

Zu Diebstählen unbeaufsichtigter Taschen und Geldbörsen ist es in den vergangenen Tagen im Bereich der Fabriciusstraße in Osteel gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr vor dem Friedhof an der Fabriciusstraße aus einer Packtasche eines abgestellten Fahrrads eine Geldbörse entwendet. Aus einem LKW wurden zudem am Montag zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr drei Arbeitstaschen mit Papieren und Bargeld entwendet. Der LKW war zum Tatzeitpunkt unverschlossen auf einem Parkplatz im Bereich des Friedhofs geparkt. Die Polizei weist aus aktuellem Anlass mit Nachdruck darauf hin, Wertgegenstände und Gepäck nie unbeaufsichtigt zu lassen.

Die Polizei rät:

- Schließen Sie Auto, Wohnwagen, Haus und Wohnung, Hotelzimmer oder Ferienwohnung immer ab, auch wenn Sie nur kurz weg sind. Lassen Sie Geld und andere Wertsachen nie offen herumliegen. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. - Bewahren Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer (PIN) nicht in Ihrer Geldbörse auf. Lernen Sie sie auswendig - Lassen Sie Wertgegenstände und Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt.

Wenn Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sind, lassen Sie diese sofort unter der Sperrnotruf-Nummer 116 116 sperren und melden Sie den Verlust bei Ihrer Bank und der Polizei.

Mehr über die Tricks der Taschendiebe unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und-einbruch/taschendiebstahl/

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell