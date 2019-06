Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund vom 22.06.19

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch

Gegen 01:50 Uhr verschafft sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Verkaufszelt eines Elektrohandels in Aurich, Dreekamp. Er wird vom Sicherheitsdienstes des Unternehmens überrascht und flüchtet. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Aurich in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg -Versuchter Einbruch-

Auf das Leergutlager eines Discounters an der Friedeburger Hauptstraße in Friedeburg hatten es unbekannte Täter vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag abgesehen. Sie versuchten dabei eine Metalltür des Außenlagers aufzuhebeln, scheiterten jedoch, so dass die Täter ohne Beute abziehen mussten. Zeugen werden gebeten, sich unter 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

Wittmund - Diebstahl aus Schuppen-

Die Gelegenheit genutzt haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Montag bis Freitag, als sie in einen unverschlossenen Gartenschuppen im Friesenkamp in Wittmund eindrangen und dort eine "Gardena" Tauchpumpe und einen Rasenmäher der Marke "Dolmar-Sachs" entwendeten. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 04462/9110 erbeten.

Wittmund -Diebstahl von Turnschuhen-

Während sich der Eigentümer am Freitagabend beim Training in einem wittmunder Fitnessstudio an der Esenser Straße befand, entwendete ein unbekannter Täter dessen Turnschuhe aus der Umkleidekabine. Bei den Schuhen handelt es sich um grau/schwarz/weiße "Nike AirMax". Der Diebstahlszeitraum kann auf die Zeit zwischen 18:40 Uhr und 19:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, werden gebeten sich unter 04462/9110 mit der Polizei in Wittmund in Verbindung zu setzen.

Norden

- / -

