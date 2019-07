Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

--

Friedrichshafen

Einbruch

Ein unbekannter Täter gelangte auf bislang ungeklärte Weise zwischen Mittwoch, 22.00 Uhr, und Donnerstag, 8.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Enzianweg. Dort durchsuchte der Unbekannte die Räume und entwendete eine Geldbörse sowie ein Smartphone. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

In der Eberhardstraße kam es am Donnerstag gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit ca. 7.000 Euro Sachschaden. Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr die Straße in Richtung Paulinenstraße. Als sie sich laut ihren Angaben kurz umdrehte, um nach einem Rollerfahrer Ausschau zu halten, prallte die 18-Jährige gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Sie wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Friedrichshafen, Kluftern

Graffiti

Ein unbekannter Täter besprühte bereits in der Zeit zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Montag, 7.00 Uhr die neu gebaute Bahnbrücke, welche Spaltenstein und Efritzweiler verbindet. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Alkoholisiert Unfallflucht begangen

Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr wurde in der Gaggstraße eine Verkehrsunfallflucht begangen. Ein Fahrradfahrer fuhr Richtung Müllerstraße als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Gegenfahrspur gelangte. Der ihm entgegenkommende Pkw-Lenker wich ihm nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden. Der Radler streifte das Auto dennoch auf der Beifahrerseite und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Kurze Zeit später konnte der Radler aufgegriffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholgehalt von über zwei Promille.

Friedrichshafen

Fahrradfahrer stürzt

Schwer verletzt musste ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr nach einem Fahrfehler im Wiedehopfweg vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war in Richtung Zeppelinstraße unterwegs, als er einen Pkw im Augenwinkel wahrnahm, der von rechts aus einer Parkreihe herausfahren wollte. Der 48-jährige erschrak, überbremste sein Pedelec und stürzte auf die Fahrbahn.

Tettnang

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Heufelder Straße ereignete. Ein Gabelstapler-Fahrer lud Ware aus einem am Seitenrand abgestellten Lkw ab und musste hierzu vom Stapler absteigen um die Höhe der Gabel zu verstellen. Als eine von der Karlsdorfer Straße kommende Pkw-Fahrerin ankam, wollte sie an dem Stapler vorbeifahren. Dabei übersah sie die Gabel in ca. einem Meter Höhe und stieß dagegen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr an einem in der Marienstraße geparkten Renault Twingo. Ein unbekannter Täter stieß, vermutlich beim Rangieren, gegen das Auto und setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542/9432-0, in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren, Liebenau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 in Liebenau. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer fuhr an einer roten Ampel auf ein vor ihm wartendes Auto auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Kressbronn

Büsche in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Donnerstag gegen 23.45 Uhr zu einem Brand im Untermühleweg in Büschen nahe eines Wohnhauses. Trotz raschem Löschen durch die Freiwilligen Feuerwehren Kressbronn und Langenargen konnte ein Übergreifen auf die Garage des Wohnhauses nicht gänzlich verhindert werden. Möglicherweise wurde das Feuer durch eine weggeworfene Zigarette entfacht. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0.

Meersburg

Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

Schwer verletzt wurde ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Fuß- und Radweg entlang der L 201. Der Radfahrer war zusammen mit seiner Begleiterin von Meersburg in Richtung Uhldingen unterwegs, als die Frau ihrem Vordermann folgte, leicht nach links lenkte und dabei vermutlich infolge Unachtsamkeit mit ihrem Vorderrad das Hinterrad des 70-jährigen touchierte. Hierdurch kam der Mann zu Fall und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Er trug keinen Helm. Vom Rettungsdienst wurde der Verletzte zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Bermatingen

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen hat am Donnerstag gegen 15.00 Uhr ein 39-jähriger Mann bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Hofäckerstraße erlitten. Der Mann befand sich auf dem Flachdach eines Garagenrohbaus, stolperte dort und stürzte etwa vier Meter nach unten auf gepflasterten Boden. Hierbei zog er sich Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Überlingen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von über 5.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 11.45 Suhr an der Einmündung Helltorstraße / Sankt-Ulrich-Straße ereignete. Eine von der Helltorstraße kommende 18-jährige Autofahrerin wollte nach links in die Sankt-Ulrich-Straße abbiegen und übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Pkw-Lenker. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Überlingen

Versuchter Betrug "Enkeltrick"

Eine 83-jährige Frau wurde am Donnerstag gegen 11.30 Uhr von einer jungen, ihr unbekannten Frau angerufen. Die Frau sprach hochdeutsch und wollte von der Rentnerin eine hohe Geldsumme für einen vermeintlichen Wohnungskauf. Sie gab an, das Geld noch heute zu benötigen, es aber bereits am nächsten Tag zurückzahlen zu können. Die 83-Jährige erkannte die Betrugsmasche und beendete das Gespräch. Die Polizei warnt vor dem sogenannten " Enkeltrick" und rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand nicht selbst am Telefon mit Namen vorstellt - Legen Sie einfach auf, sobald ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

Schnell/Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell