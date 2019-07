Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310719-720: Tonnenschwere Bronzeskulpturen gestohlen

Marienheide (ots)

In Marienheide-Kotthausen haben Unbekannte im Laufe der letzten beiden Wochen fünf hochwertige Bronzeskulpturen aus einem Privatgarten gestohlen. Offenbar fuhren die Täter mit einem Fahrzeug auf das an die Gimborner Straße grenzende Gelände, um die jeweils etwa 1 Tonne schweren Skulpturen abzutransportieren. Hinweise zu der Tat, die zwischen dem 16. und dem 30. Juli verübt wurde, nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch per Email unter an der Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

