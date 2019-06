Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sexuelle Belästigung zum Nachteil einer 14-jährigen Schülerin

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, dem 18. Juni 2019 kam es zwischen zirka 11:00 Uhr und 11:15 Uhr zu einer sexuellen Belästigung auf dem Hauptfriedhof in der Mannheimer Straße, Bad Kreuznach.

Die geschädigte Schülerin absolviert gerade ein Praktikum in einem Kreuznacher Seniorenheim. Im Rahmen dieser Tätigkeit war sie mit einer älteren Rollstuhlfahrerin auf dem Friedhofsgelände unterwegs, als der männliche Täter hinzukam und die Schülerin nach kurzer Ansprache unsittlich berührte.

Nach der Tat flüchtete der Täter in Richtung Mannheimer Straße.

Der hellgrauhaarige Täter wird als zirka 60 Jahre alt und zirka 175 bis 180 cm groß beschrieben.

Zur Tatzeit humpelte der Täter und führte zwei Krücken mit sich. Er war mit einem dunkelblauen Poloshirt und einer hellblauen Stoffhose sowie weißen Turnschuhen bekleidet.

Der Täter sprach hochdeutsch mit leichtem Kreuznacher Dialekt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Kreuznach unter 0671-8811-0 oder per Email an KIbadkreuznach.k2@polizei.rlp.de

