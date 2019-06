Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Norheim (ots)

Eine Fußgängerin teilt am Sonntag, 16.06.2019, gegen 10.25 Uhr mit, dass auf der Fußgänger-/Radfahrerbrücke von Norheim in Richtung Bad Münster a. Stein/Ebernburg eine größere Holzabdeckung der Lauffläche fehlen würde. Vor Ort konnte die Streife feststellen, dass aus der Brücke eine ca. 0,5m x 1,00m große und ca. 50 kg schwere Holzabdeckung fehlte und von den unbekannten Tätern in die Nahe geworfen worden war. Die Freiwillige Feuerwehr Norheim barg die Abdeckung aus dem Wasser, setzte sie wieder ein und befestigte diese.

