Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: gelockerte Radmuttern an einem Kleinbus in Bretzenheim

Bretzenheim (ots)

In der Zeit vom 12.06., 17 Uhr bis zum 13.06. 06:15 Uhr wurden an einem am Fahrbahnrand in Höhe der Friedenstraße 16 in Bretzenheim abgestellten Kleinbus vier Radmuttern an einem der Reifen gelöst. Die Fahrzeugführerin bemerkte den Umstand glücklicherweise kurz nach Fahrtantritt und konnte das Fahrzeug unfallfrei anhalten.

Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen machen, welche sich in Bretzenheim, Friedenstraße verdächtig aufgehalten haben?

Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter 0671-8811101 oder jede andere Polizeidienststelle.

