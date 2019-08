Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010819-726: K 18 in Dohrgaul musste nach Handgranatenfund gesperrt werden

Wipperfürth (ots)

Bei Bauarbeiten auf einem Grundstück an der Dohrgauler Straße ist am Mittwoch (31. Juli) eine alte Handgranate zu Tage getreten. Die alarmierte Polizei sperrte nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst die nahegelegene K 18 für etwa 1 ½ Stunden. Gegen 19.30 Uhr hatte der Kampfmittelräumdienst die Handgranate gesichert und in ihr Transportfahrzeug geladen, so dass die K 18 wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

