Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Autofahrerin übersieht entgegenkommenden Roller - Fahrer schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Eine 30-jährige Autofahrerin aus Amern fuhr am heutigen Mittwoch gegen 12.20 Uhr auf dem Vogelsrather Weg in Waldniel aus Richtung Innenstadt in Richtung Hühnerkamp. An der dortigen Kreuzung bog sie nach links in einen Stichweg des Vogelsrather Weges ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Roller. Dessen Fahrer, ein 31-Jahre alter Amerner, bremste und verlor dabei die Kontrolle über sein Gefährt. Er rutschte aus und kam vor dem Pkw zum Stillstand. Der 31-Jährige wurde verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (753)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell