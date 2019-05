POL-PDPS: Diebstahl aus Umkleidekabine

Polizeidirektion Pirmasens

Besonders dreist haben am gestrigen Donnerstagabend Diebe in Clausen eine Fußballmannschaft bestohlen. Das Team das zusammen auf dem Trainingsplatz war, hatte seine Wertsachen in der Umkleidekabine deponiert. Dabei jedoch vergessen, die Tür zu den Räumlichkeiten abzuschließen. Unbekannte drangen in die Kabine ein und entwendeten Bargeld, Scheck- und Kreditkarten. Weiterhin nahmen sie die Autoschlüssel der Sportler an sich und stahlen auch aus den Pkw Wertsachen. Der Schaden hierbei beläuft sich nach derzeitigen Ermittlungen auf über 2000.- Euro. Zeugen die hier etwas beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

