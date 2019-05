Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht- Geschädigter gesucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben zu einer Unfallflucht gekommen. Eine Pkw-Fahrerin fuhr in Höhe des Blumenladens an dort geparkten Fahrzeugen vorbei und streifte dabei ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Auto. Da die Dame einen wichtigen Arzttermin hatte, fuhr sie zunächst dorthin und meldete den Unfall anschließend bei der Polizei in Waldfischbach. Der Fahrer des geparkten Autos hatte sich jedoch mittlerweile entfernt. Ob er einen Schaden hat, ist nicht bekannt. Zeugen die etwas gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden. Gerne können Sie uns auch unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de per Mail kontaktieren.

