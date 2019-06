Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: 11-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Glück im Unglück hatte heute Morgen ein 11-jähriger Schüler aus Nettetal, als er mit seinem Fahrrad auf dem Alleenradweg aus Lobberich in Richtung Kaldenkirchen unterwegs war. Gegen 11.10 Uhr missachtete der Junge offenbar an der Einmündung zur Straße 'Sassenfeld' die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autos. Der 11-jährige fuhr gegen den Pkw, der von einem 62-jährigen Breyeller gesteuert wurde. Der Junge, der glücklicherweise einen Fahrradhelm trug, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /wg (752)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell