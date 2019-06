Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Zwei Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am Mittwoch, gegen 09.20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Donkweg/In der Donk in Anrath ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Neersen fuhr auf der Straße 'In der Donk'. An der Kreuzung, an der rechts vor links gilt, achtete er nicht auf zwei von rechts kommende Roller. Beide stießen mit dem Pkw zusammen. Dabei wurden die 55-jährige Rollerfahrerin aus Willich schwer, und der 65-jährige Rollerfahrer aus Willich leicht verletzt. /wg (750)

