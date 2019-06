Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Einbruch in Sporthalle

Schwalmtal-Waldniel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 02.00 Uhr, drangen Unbekannte in die Sporthalle der Grundschule an der Straße 'Sechs Linden' in Waldniel ein. Die Einbrecher hatten sich über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt zur Sporthalle verschafft. Hier brachen die Täter in einem Lager mindestens einen Spind auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die zentrale Nummer 02162/377-0. /wg (738)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell