Polizei Bielefeld

POL-BI: Radfahrer bei Unfall mit Flucht schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld-Mitte - Am Freitag, 17.05.2019, gegen 20:25 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Bielefelder einen Weg der Parkanlage zwischen den Stauteichen Mühlenstraße/Lohkampstraße/Walkenmühle. Nach seinen Angaben musste er einem älteren, grauhaarigen Radfahrer, der frontal auf ihn zu fuhr, ausweichen und sei dabei mit einem am Rand des Weges befindlichen Mülleimer kollidiert. Der andere Radfahrer soll seine Fahrt dann ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Der 64-Jährige wurde wegen seinen schweren Verletzungen vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Das Verkehrskommissariat 1 des Polizeipräsidiums Bielefeld bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell