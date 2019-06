Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Firmeneinbruch - Täter stehlen Auto und Werkzeug

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Auf Werkzeuge hatten es unbekannte Einbrecher abgesehen, die zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 06.30 Uhr, in eine Firma auf der Roßstraße in St. Tönis einbrachen. Die Einbrecher stahlen Werkzeuge und Maschinen. Ihre Beute transportierten sie mit einem weißen Renault Trafic ab, welchen die Täter vom Betriebsgelände ebenfalls stahlen. Der weiße Transporter mit einer Scheibe an der rechten Schiebetür hat das Kennzeichen VIE-MT 62. Hinweise auf die Einbrecher oder auf den Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kripo über die zentrale Nummer 02162/377-0. /wg (749)

