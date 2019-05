Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bereits zum dritten Mal Vandalismus an der Marienkapelle in Güllesheim

Güllesheim (ots)

Innerhalb der letzten Tage wurden an der Mareinkapelle, am Ortseingang von Güllesheim, kleinere Sachbeschädigungen festgestellt. U.a. wurden Kerzen und Teelichter einfach angezündet und der flüssige Wachs überall verschmiert. Gegenstände wurden zerkratzt und verbrannte Streichhölzer in den Opferstock gelegt. Hierdurch entsteht eine ernstzunehmende, erhöhte Feuergefahr. Es gab bereits im Jahr 2019 zwei gleichgelagerte Vorfälle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

