Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 22-jähriger führt in Dierdorf Pkw unter erheblichen Einfluss von Betäubungsmitteln

Diedorf (ots)

Am Mittwoch, dem 08.05.2019, wurde um 02:45 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Dierdorf, ein Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Puderbach festgestellt, der so unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, dass er nicht mehr fahrtauglich war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die vorläufige Fahrerlaubnis sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

