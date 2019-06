Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Beim Abbiegen übersehen - Radfahrer wird schwer verletzt

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am Dienstag, gegen 19.30 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Willich auf der Straße 'Am Wasserturm' und bog nach links in die 'Vorster Straße' ab. Dabei achtete er nicht auf einen 27-jährigen Radfahrer aus Vorst, der auf dem Radweg der Vorster Straße in Richtung Westring fuhr. Beide stießen zusammen, wodurch der Radfahrer verletzt wurde. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (739)

