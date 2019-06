Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwoch, gegen 07.10 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Radfahrer aus Kaldenkirchen auf dem Radweg der Steyler Straße in Richtung Innenstadt. Als er die Einmündung zur Straße 'Am Panneschopp' passierte, kollidierte er mit dem Pkw einer 22-jährigen Frau aus Litauen. Diese wollte vom Panneschop auf die Steyler Straße abbiegen und übersah dabei den querenden Radfahrer. Bei der Kollision wurde der 67-Jährige leicht verletzt. /wg (751)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell