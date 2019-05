Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Linx - Unschöner Anblick

Rheinau, Linx (ots)

Beamte des Polizeireviers Kehl sind am Samstagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Linx nach einem Zeugenhinweis mit einem grässlichen Anblick konfrontiert worden. Zwischen Unrat und bereits verendeten Tieren liefen in einer Scheune des verlassen anmutenden Gehöfts Ziegen, Schafe und Hühner umher. Ein Verantwortlicher war von den Polizisten im Zuge einer umgehenden Überprüfung nicht anzutreffen. Vertreter des Veterinäramts kamen vor Ort und kümmerten sich um die bedauernswerten und geschwächten Lebewesen. Sie befinden sich zwischenzeitlich in guten Händen. Beamte des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt richten ihre Ermittlungen gegen den Mieter des Anwesens, der nach bisherigen Erkenntnissen für das herzlose Bild auf dem Hof verantwortlich sein dürfte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

