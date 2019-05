Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Demoliert, Hinweise erbeten

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Oos ermitteln seit Samstag wegen einer Sachbeschädigung auf dem Gelände eines Sportvereins in der Mühlstraße und hoffen in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung. Von Freitag auf Samstag verschafften sich die bislang unbekannten Vandalen Zugang auf das umzäunte Areal. Den vorgefundenen Überresten nach zu urteilen, hielten sie dort ein Trinkgelage ab und stellten hierzu vorgefundene Stühle und Spielerbänke zusammen. Eine Spielerbank wurde hierbei demoliert und so ein Sachschaden von etwa 250 Euro verursacht. Möglicherweise stehen mit dem Vorfall die Insassen eines schwarzen VW Golf in Verbindung. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird unter der Telefonnummer: 07221 62505 um Kontaktaufnahme gebeten.

