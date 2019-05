Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gelegenheit ausgenutzt

Baden-Baden (ots)

Mit einer eingeschlagenen Autoscheibe hatte eine 72-jährige Frau am Sonntag nicht gerechnet. Die Autofahrerin parkte ihren Mazda gegen 17 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße und schloss den Wagen ordnungsgemäß ab. Als sie gegen 20.15 Uhr wieder zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie die eingeschlagene Scheibe hinter der Beifahrertüre fest. Dabei entwendeten die Unbekannten einen im Innenraum abgelegten schwarzen Rucksack. Neben persönlichen Gegenständen wurden noch ein Handy und Ausweispapiere gestohlen. Die Polizei in Baden-Baden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221/680-0 zu melden.

