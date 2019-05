Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Lenkrad ausgebaut, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem in der Schwarzwaldstraße geparkten 3er BMW das Lenkrad ausgebaut und gestohlen. Der Ganove hat hierzu eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zum Wageninnern verschafft. Zudem hat ein in der Mittelkonsole deponierter Bargeldbetrag seinen Besitzer gewechselt. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der schwarze BMW war auf einem Parkplatz des Anwesens Nummer 51 abgestellt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07821 277-0 an die Ermittler des Polizeireviers Lahr.

