Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Beim Parken beschädigt, Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeipostens Iffezheim sind nach einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag auf der Suche nach Zeugen. Der Fahrer eines Audi hatte seinen Wagen am Freitag gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Straße `Untere Wiesen` abgestellt, als er bei seiner Rückkehr Beschädigungen an seinem Auto feststellen musste. Wer Hinweise zu dem unbekannten Verursacher, welcher den Wagen vermutlich beim Parken beschädigt haben könnte, geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Ermittler.

/ma

