POL-OG: Baden-Baden - Zimmerbrand

Baden-Baden (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitagmittag in einer Wohnung in der Westlichen Industriestraße ein Feuer ausgebrochen. Ein Nachbar erkannte kurz nach 12.30 Uhr Rauchschwaden aus einem Zimmer im ersten Obergeschoss des Gebäudes dringen und alarmierte die Rettungskräfte. Nach bisherigen Feststellungen konnte die 38-jährige Bewohnerin zusammen mit dem Nachbarn den Brand selbständig löschen. Hierbei zogen sich beide leichte Verletzungen zu und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Baden-Baden löschten den Brandherd vollends ab. Vertreter der Stadt Offenburg waren vor Ort. Das Zimmer ist derzeit nicht bewohnbar. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

