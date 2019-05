Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Autofahrerin nach Kollision mit Radfahrer gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Unfall am Sonntagmittag in der Steinmauerer Straße, bei dem sich ein 15 Jahre alter Fahrradfahrer leichte Blessuren zugezogen hat, suchen die Beamten des Polizeireviers Rastatt nun nach der beteiligten Autofahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen war es gegen 13.15 Uhr unweit des Richard-Wagner-Rings zur Kollision zwischen einem weißen Kleinwagen und dem Hinterrad des Jugendlichen gekommen, in dessen Folge der Radler stürzte und sich leicht verletzte. Die bislang unbekannte Autofahrerin hielt an und begab sich zu dem 15-Jährigen. Offensichtlich in der Annahme, dass nichts Schlimmeres passiert sei, fuhr sie anschließend weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Bei der nun gesuchten Dame soll es sich um eine Frau im Alter zwischen 65 bis 70 Jahren mit kleiner Statur sowie kurzen, grauen Haaren gehandelt haben. Sie soll zur Unfallzeit schlichte Kleidung in gräulicher Farbe getragen haben. An ihrem Wagen waren möglicherweise Kennzeichen mit Rastatter Zulassung angebracht. Die Autofahrerin und/oder mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07222 761-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Rastatt in Verbindung zu setzen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell