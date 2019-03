Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ein versuchter und ein vollzogener Einbruch

Lüdenscheid (ots)

Am Montagmorgen versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Pieperskamp einzudringen. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr hatte der Wohnungsinhaber Geräusche an der Tür gehört, sich aber noch nichts dabei gedacht. Am nächsten Morgen bemerkte seine Frau, dass der Schlüssel nicht mehr von außen ins Schloss passte. Wie sich herausstellte, hatte jemand versucht, die Wohnungstür von außen gewaltsam zu öffnen.

Zwischen Freitag- und Montagnachmittag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Annabergstraße eingedrungen. Er schlug das Glas einer Balkontür ein und öffnete die Tür. In dem Haus durchwühlte er ein Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei in Lüdenscheid bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.

