Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010819-727: Unfallflucht unter Drogeneinwirkung

Morsbach (ots)

Am Mittwoch (31. Juli) flüchtete ein 37-jähriger Autofahrer nach einem Einparkunfall vom Unfallort - er stand unter Drogeneinwirkung und hat keine Fahrerlaubnis. Gegen 13.30 Uhr war der Mann auf einen Parkplatz in der Straße "Am Prinzen Heinrich" gefahren und hatte dabei eine geöffnete Tür eines geparkten Autos berührt. Als die Halterin des beschädigten Autos die Polizei anrief, stieg der 37-Jährige wieder in sein Auto und fuhr fort. Er konnte anhand des abgelesenen Kennzeichens aber schnell ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein weiterer Grund der Flucht dürfte in der eingeräumten Einnahme von Betäubungsmitteln gelegen haben, weshalb die Polizei eine Blutprobe entnehmen ließ.

