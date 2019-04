Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 03.04.2019

Goslar (ots)

Pkw-Schlüssel aufgefunden

Am Di., 02.04.2019, 15.15 Uhr, wurde der Polizei ein in Wolfshagen aufgefundener BMW Pkw-Schlüssel übergeben. Es handelte sich dabei um eine Funkfernbedienung. Der Eigentümer sollte sich bei der Polizei oder der Stadt Langelsheim, Fundbüro, melden.

Versuchter Einbruch in Astfeld

In der Zeit v. 01.04.2019, 16.00 Uhr, bis zum 02.04.2019, 10.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter eine Haustür eines Einfamilienhauses in Astfeld-Juliushütte, in der Straße Am Walde, aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

2 Reifen am Pkw zerstochen

In der Nacht zum 03.04.2019 zerstach ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen eines Pkw Mercedes, welcher am Fahrbahnrand in Langelsheim, Zur Bruchwiese, ordnungsgem. geparkt stand. Die Schadenshöhe beträgt ca 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-97870 entgegen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

