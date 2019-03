Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Widerstand gegen Polizeibeamte

Rostock/Güstrow (ots)

Zu einem gefährlichen Polizeieinsatz kam es am 23.03.2019 in Güstrow. Gegen 02:00 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Güstrow einer massiven Lärmbelästigung in der Güstrower Innenstadt nachzugehen. Als sie an der Wohnung des Lärmverursachers eintrafen und ihn zum Öffnen der Tür aufforderten reagierte der 49-Jährige stark aggressiv. Zunächst bedrohte er die Polizeibeamten verbal. Anschließend bedrohte er sie von Angesicht zu Angesicht mit einer Gartenschere. Den Polizeibeamten gelang es letztlich den alkoholisierten Tatverdächtigen zu überwältigen. Während dieser Maßnahme und der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete dieser erheblichen Widerstand. Er verbrachte die Nacht im Gewahrsamsraum des Polizeihauptreviers Güstrow. Andreas Walus Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

